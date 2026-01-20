Australian Open, Darderi vince e fugge in bagno: una scena pazzesca

Luciano Darderi ha firmato uno dei successi più incredibili e sofferti del primo turno degli Australian Open, trasformando una partita apparentemente in controllo in una vera prova di sopravvivenza. Contro Cristian Garin, l’azzurro ha dovuto lottare non solo con l’avversario, ma soprattutto con il proprio fisico, messo a dura prova da pesanti problemi allo stomaco emersi proprio nei momenti decisivi dell’incontro.

Dopo aver dominato i primi due set con grande solidità e lucidità, Darderi ha iniziato a fare i conti con forti crampi addominali. Il regolamento, però, gli ha impedito di ricorrere immediatamente alla toilette, costringendolo a restare in campo in condizioni sempre più complicate. Garin ne ha approfittato per rientrare in partita, arrivando addirittura a ribaltare il parziale e a portarsi avanti 6-5, mentre il nervosismo dell’italiano cresceva, sfociando anche nella rottura di una racchetta.

Il momento chiave è arrivato quando il cileno ha richiesto un medical time-out per delle vesciche: una pausa preziosa che ha consentito a Darderi di correre negli spogliatoi e rientrare giusto in tempo per chiudere la sfida al tie-break. Una vittoria di carattere puro, ottenuta stringendo i denti fino all’ultimo punto. Nemmeno il tempo di festeggiare: dopo il match point, il 23enne ha salutato rapidamente l’avversario ed è scattato di nuovo verso il bagno, regalando una delle immagini più singolari di giornata. Solo dopo diversi minuti è tornato in campo per prendersi l’applauso del pubblico.

Ai microfoni di Eurosport ha spiegato tutto con grande sincerità: "Ero molto nervoso, dal secondo set in poi ho iniziato a sentire mal di pancia, forse ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male — le sue parole — Non ho preso un gastroprotettore prima del match, penso che questo sia stato il problema di oggi, insieme al caldo. Mi sono venuti i crampi e mi faceva male la pancia, sapevo che se fossi andato al quarto set sarebbe stato molto difficile poter vincere questa partita, ma per fortuna sono riuscito a chiudere in tre set. Sono molto contento della vittoria, la prima in Australia e da testa di serie".