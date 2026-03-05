Svezia, "soglia di gravità": pugno duro sui migranti

Pugno duro sull'immigrazione anche in Svezia, dove adesso si chiede più severità nell'applicazione della Convenzione sui rifugiati del 1951. La proposta prevede di classificare lo stupro e le altre forme di violenza sessuale grave, come abusi e molestie sessuali, sfruttamento e prostituzione forzata, "per loro stessa natura" come reati particolarmente gravi al fine di consentire l'espulsione dei migranti condannati per aver commesso tali reati.

La proposta è contenuta in un documento di indirizzo rivolto all'Unhcr e riguarda l'interpretazione dell'articolo 33(2) della Convenzione, che consente l'eccezione al divieto di respingimento per i rifugiati condannati per crimini di estrema gravità che costituiscono un pericolo per la comunità ospitante. Il punto specifico che si vorrebbe modificare riguarda l'interpretazione della "soglia di gravità". Attualmente, l'approccio dell'Unhcr richiede una valutazione caso per caso delle circostanze specifiche del reato, nonostante le linee guida e la giurisprudenza esistenti riconoscano che lo stupro può costituire un reato particolarmente grave. La Svezia sostiene invece che lo stupro e altre forme di violenza sessuale grave rappresentino, di per sé, "una grave violazione dell'integrità fisica e psicologica" e non dipendano "da circostanze aggravanti, dal grado di lesione fisica o da altri fattori contestuali".