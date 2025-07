Sinner, la fucilata di Paolo Bertolucci: "Chi non conosce il tennis"

In un'intervista rilasciata a Repubblica, Paolo Bertolucci ha spiegato con chiarezza e decisione la scelta di Jannik Sinner di non partecipare al torneo di Toronto. Una decisione che ha fatto discutere, ma che per l’ex campione e ora commentatore tv è assolutamente in linea con una visione da numero 1.

“Una sola parola: programmazione”, ha premesso Bertolucci. “È difficile da fare, va modificata in base alla classifica e agli obiettivi. Sinner ne sta seguendo una da numero uno al mondo. Non può assolutamente permettersi di giocare Toronto e Cincinnati e non essere al top agli Us Open. È normale e anche logico che dopo Wimbledon si sia preso una settimana di pausa completa, ora avrà dieci giorni di allenamenti ad alto livello e poi andrà a Cincinnati”.

Una strategia, dunque, pianificata con lucidità e in prospettiva, che privilegia la qualità sulla quantità, come rimarca sempre Bertolucci: “Assolutamente, corretta e condivisibile. Chi non capisce questa cosa e si preoccupa perché perde 200 punti in classifica significa che non conosce le regole del tennis”.