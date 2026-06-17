Giorgia Meloni travolta dal lutto: "Una presenza vera". Morta Anna Cece, chi era

Nel giorno della sua scomparsa Giorgia Meloni vuole ricordare Anna Cece. "È stata una presenza vera della nostra comunità politica, fin dall'inizio dell'esperienza di Fratelli d'Italia. Verace, sempre presente, con quel suo modo inconfondibile di esserci e di strappare un sorriso. Mancherà a tutti noi". Questo il messaggio della presidente del Consiglio affidato ai social con tanto di foto che la ritrae assieme alla storica militante morta all'età di 64 anni.

Malata dal 2022, Cece è stata trovata priva di vita nella sua abitazione nel pomeriggio di martedì 16 giugno dai vigili del fuoco. Questi ultimi, con la polizia del distretto Colombo di Roma, hanno fatto irruzione nella sua casa in via Rosa Raimondi Garibaldi. Da domenica la storica esponente di Fratelli d’Italia non dava notizie di sé e non rispondeva al telefono allertando così amici e familiari che hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 64enne. Il suo corpo era riverso in terra, in un ambiente degradato.

Nel quartiere Garbatella, Cece era una vera istituzione. Non solo conosciuta da tutti, ma soprattutto militante storica di Fratelli d'Italia e fervente tifosa dell'Inter, iscritta anche all'Inter Club di Roma. Qualcuno poi la definisce amica stretta della premier con cui compare nella sua foto di Facebook, un ricordo "antico": nell'immagine dà un bacio sulla guancia alla premier e scrive "Viterbo, 28 marzo 2004. Giorgia neo-eletta Presidente Nazionale di Azione Giovani".