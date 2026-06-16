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Jannik Sinner, un premio clamoroso: "La sua grandezza scritta tra le stelle"

martedì 16 giugno 2026
Jannik Sinner, un premio clamoroso: "La sua grandezza scritta tra le stelle"

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Jannik Sinner ha anche un asteroide che porta il suo nome. Al campione di tennis è stato infatti dedicato un piccolo corpo celeste. Il Working group small bodies nomenclature (Wgdbn) dell'Unione astronomica internazionale (Iau) ha ratificato l'assegnazione del nome del numero uno del mondo a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale.

Scoperto il 10 marzo 2003 presso l'Osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente '(120097) Janniksinner'. A richiedere la dedica, su suggerimento del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino (Firenze), sono stati due degli scopritori, ossia l'astronomo Fabrizio Bernardi che lavora nella Space dynamics services, spin-off dell'Università di Pisa, scopritore del celebre asteroide '99942 Apophis', e Maura Tombelli, astronoma e direttrice dell'Osservatorio di Montelupo Fiorentino.

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"Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner - sono le parole dei due astronomi riportate dall'Ansa- non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle". 

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