Jannik Sinner, un premio clamoroso: "La sua grandezza scritta tra le stelle"

Jannik Sinner ha anche un asteroide che porta il suo nome. Al campione di tennis è stato infatti dedicato un piccolo corpo celeste. Il Working group small bodies nomenclature (Wgdbn) dell'Unione astronomica internazionale (Iau) ha ratificato l'assegnazione del nome del numero uno del mondo a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale.

Scoperto il 10 marzo 2003 presso l'Osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente '(120097) Janniksinner'. A richiedere la dedica, su suggerimento del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino (Firenze), sono stati due degli scopritori, ossia l'astronomo Fabrizio Bernardi che lavora nella Space dynamics services, spin-off dell'Università di Pisa, scopritore del celebre asteroide '99942 Apophis', e Maura Tombelli, astronoma e direttrice dell'Osservatorio di Montelupo Fiorentino.