Sinner riprende Ferrara, le parole durissime di Naldi: "Ricomincia l'incubo"

La notizia, anticipata questo mercoledì, ha sorpreso molti nel circuito: Ferrara era stato indicato — con ricostruzione confermata sia dall’Itia sia dalla Wada — come uno dei responsabili indiretti della contaminazione avvenuta durante il torneo di Indian Wells. Un episodio che costò a Sinner tre mesi di stop e scatenò una bufera mediatica. Nonostante ciò, l’altoatesino non ha dimenticato il valore professionale di Ferrara, considerato da lui l’elemento ideale sia dal punto di vista tecnico sia umano.

Dopo la recente separazione da Marco Panichi , Sinner ha dunque scelto di riaccogliere Ferrara, ma non Naldi. Quest’ultimo ha reagito con amarezza: “ Ci risiamo, fa troppo male ”, ha detto a Repubblica, rifiutando ulteriori commenti. E ancora: “Non ho alcuna intenzione di commentare — le sue parole — È una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine. Quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma. Non voglio rovinarmi anche questa vacanza . Adesso vorrei solo essere lasciato in pace. Preferisco non commentare. Magari un giorno lo farò , ora fa troppo male".

Naldi, fisioterapista di lunga esperienza alla Virtus Bologna, era stato individuato come il principale responsabile della contaminazione: aveva massaggiato Sinner con una mano su cui era stato applicato uno spray al Clostebol, suggerito da Ferrara per uso personale. Ferrara, da parte sua, aveva sempre sostenuto di usare il Trofodermin per una propria patologia, custodendolo con attenzione e raccomandando che non entrasse in contatto con il tennista. Ora il cerchio si chiude: Ferrara torna accanto a Sinner, mentre Naldi resta ai margini di una storia che continua a lasciare strascichi emotivi e professionali.