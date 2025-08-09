Atp Cincinnati, debutto amarissimo per Musetti: ko contro Bonzi

Finisce subito l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 100 di Cincinnati. Lorenzo Musetti, che cercava continuità dopo un mese senza troppi sorrisi, ha perso al suo esordio contro il francese Benjamin Bonzi (n. 63), uscendo così al secondo turno del torneo. Il francese si è imposto in rimonta in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 7-6 (4). Prosegue dunque il momento negativo dell'azzurro, reduce dalla sconfitta al terzo turno nel Masters 1000 di Toronto, che fa fatica a tornare ai vertici dopo l'infortunio all'adduttore rimediato a Parigi all'inizio del quarto set della sfida contro Carlos Alcaraz. E per il carrarino, ottavo nel ranking, si complica la corsa per entrare nei primi otto e accedere agli Atp Finals di Torino. Bonzi al primo turno aveva sconfitto in tre set Matteo Arnaldi.