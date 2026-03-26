Italia-Irlanda del Nord, Marco Materazzi: le tre parole sono uno tsunami

A Bergamo, l'Italia del calcio si gioca tutto: oggi, giovedì 26 marzo, alle 20.45 la prima partita dei play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Gli azzurri di Gennaro Gattuso devono battere l'Irlanda del Nord, pena il disastro, ancora niente mondiali.

Certo, sulla carta un compito molto più che alla portata. Ma dopo aver fallito le qualificazioni ai precedenti due tornei, per ovvie ragioni, non c'è più nulla di scontato. La scottatura è stata terribile, la tensione è alle stelle, un terzo flop, una terza mancata qualificazione sarebbe uno tsunami di proporzioni inenarrabili.

In questo contesto, nelle ultime ore, si sono levate moltissime voci a supporto degli Azzurri, tutti compatti attorno alla squadra e soprattutto al Ct, Gattuso. E tra chi ha voluto farsi sentire ecco Marco Materazzi, l'ex difensore dell'Inter e una colonna nel trionfo dell'Italia ai mondiali in Germania del 2006.

Materazzi si fa sentire su Instagram, dove ha postato un carosello di immagini che lo ritraggono proprio con la maglia azzurra, proprio quelle del trionfo del 2006, dell'estasi a Berlino. A corredo delle immagini un commento, laconico, ma che dice tutto: "L'Italia chiamò. Oggi, come allora". Ora, non ci resta che tifare...