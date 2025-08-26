Milan, la chat privata di Jimenez contro Allegri: esplode lo scandalo



Anche Alex Jimenez è finito nella rete di Fabrizio Corona e ora il Como si fionda su di lui per toglierlo dai carboni ardenti. Corona, infatti, ha mostrato una chat Instagram in cui il calciatore spagnolo del Milan si sfoga con un’amica per non aver giocato in Coppa Italia contro il Bari e non aver cominciato da titolare contro la Cremonese. E rivolge delle parole poco carine nei confronti dell’allenatore, Massimiliano Allegri.

Jimenez ci è andato giù pesante: "Questo allenatore di m***a, neanche ho giocato…". Il rapporto con l’allenatore toscano non è mai decollato e lui ci ha messo del suo, presentandosi più volte in ritardo agli allenamenti. Fattore che lo ha portato all’esclusione dalla tournée inglese e ad allenarsi con Milan Futuro.