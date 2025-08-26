Milan, la chat privata di Jimenez contro Allegri: esplode lo scandalo

Anche Alex Jimenez è finito nella rete di Fabrizio Corona e ora il Como si fionda su di lui per toglierlo dai carboni ardenti. Corona, infatti, ha mostrato una chat Instagram in cui il calciatore spagnolo del Milan si sfoga con un’amica per non aver giocato in Coppa Italia contro il Bari e non aver cominciato da titolare contro la Cremonese. E rivolge delle parole poco carine nei confronti dell’allenatore, Massimiliano Allegri.
Jimenez ci è andato giù pesante: "Questo allenatore di m***a, neanche ho giocato…". Il rapporto con l’allenatore toscano non è mai decollato e lui ci ha messo del suo, presentandosi più volte in ritardo agli allenamenti. Fattore che lo ha portato all’esclusione dalla tournée inglese e ad allenarsi con Milan Futuro.
Contro la Cremonese, al debutto in Coppa Italia, Jimenez invece ha giocato tutto il secondo tempo al posto di Estupinan, più per necessità che altro, visto che l’ecuadoriano è apparso parecchio in difficoltà in difesa, salvandosi solo con l’assist per il gol del pareggio momentaneo di Pavlovic. Così, il Como di Suwarso e dei fratelli Hartono, che gode di ottima salute economica ed è la squadra che ha speso di più, fin qui, nel mercato estivo, fa un pensiero concreto per portare in riva al lago anche Jimenez, dopo Alvaro Morata, altro ex-milanista.
È chiaro che un’esposizione pubblica così forte non possa che portare alla separazione, a meno di una clamorosa ricucitura che dovrebbe venire anche motivata alla stampa nella prossima conferenza di vigilia contro il Lecce. Aspetto, questo, che al momento appare assai improbabile. Jimenez potrebbe approdare alla corte di Fabregas in prestito con diritto di riscatto, ma bisogna tener conto anche del Real Madrid, che ha due clausole di recompra sul giocatore. La prima è valida per questa sessione a 9 milioni di euro, la seconda per l’estate 2026 sale a 12. Bisogna trovare una quadra.