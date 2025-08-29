Djokovic, "gioco della fiducia" con Sabalenka: tensione in campo

Novak Djokovic si è sottoposto al "gioco della fiducia" con Aryna Sabalenka agli Us Open. Il tennista serbo si è posizionato in campo all'altezza del rettangolo di servizio e si è messo di spalle rispetto alla sua "avversaria". Compito della tennista bielorussa era quello di provare a battere cercando di spedire la pallina in mezzo alle gambe di Nole. Un esercizio non proprio semplice. Tanto che sul viso di Djokovic si poteva leggere un po' di preoccupazione per un eventuale colpo. E così, prima di iniziare, il serbo ha guardato in alto, come a volersi affidare al cielo. Un gesto scherzoso che ha fatto sorridere tutti.

Il primo tentativo della Sabalenka non è andato a segno: la battuta della numero uno al mondo ha quasi sfiorato la gamba di Djokovic, che ha reagito tirando un sospiro di sollievo come di fronte a un pericolo scampato. Poi, rivolgendosi al pubblico presente, ha spiegato di aver sentito quasi lo spostamento d'aria della pallina vicino alla coscia. È andata a buon fine, invece, la seconda battuta della tennista, che è riuscita a far andare la palla in mezzo alle gambe di Djokovic. A quel punto il serbo ha reagito esultando.