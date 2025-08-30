Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Jannik Sinner avanza agli ottavi: rimonta contro Denis Shapovalov

sabato 30 agosto 2025
Jannik Sinner avanza agli ottavi: rimonta contro Denis Shapovalov

1' di lettura

Tennis Jannik Sinner col brividino

Il trucco Sinner, la mossa con le scarpe fa il giro del mondo

Derby azzurro Musetti-Cobolli, Flavio si ritira per "problemi fisici"

tagus openjannik sinner

Tennis Jannik Sinner col brividino

Il trucco Sinner, la mossa con le scarpe fa il giro del mondo

Derby azzurro Musetti-Cobolli, Flavio si ritira per "problemi fisici"

ti potrebbero interessare

1400x933

Jannik Sinner col brividino

Carlo Galati
1648x924

Sinner, la mossa con le scarpe fa il giro del mondo

3052x2034

Musetti-Cobolli, Flavio si ritira per "problemi fisici"

742x416

Novak Djokovic, raptus davanti alla telecamera: la "minaccia" a Sinner