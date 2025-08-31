"Ceccon ha dovuto cancellare tutto": scoppia un altro caso

La vicenda che ha coinvolto le nuotatrici italiane Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, accusate di aver sottratto merce in un negozio duty-free all’aeroporto di Singapore, ha scatenato una bufera mediatica e social. Le due atlete, immortalate dalle telecamere di sicurezza, sono state al centro di un episodio che ha richiesto l’intervento dell’Ambasciata italiana e della Farnesina per evitare conseguenze diplomatiche e favorire il loro rientro in Italia. La notizia ha generato un’ondata di critiche e polemiche online, creando un clima tossico.In questo contesto, il nuotatore olimpionico Thomas Ceccon ha cercato di sdrammatizzare con un commento ironico sui social: “Pure la cuffia mi hai rubato!”, riferendosi a una foto in cui Pilato indossava una cuffia con il suo nome. L’intento era alleggerire la tensione, ma il post ha avuto l’effetto opposto, attirando una valanga di attacchi da parte degli utenti.