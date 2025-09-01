Benedetta Pilato, la mamma rompe il silenzio sul furto in aeroporto

La mamma di Benedetta Pilato rompe il silenzio. La figlia, insieme alla collega azzurra Chiara Tarantino, è stata protagonista della vicenda che in questi giorni sta facendo parecchio parlare: il furto di due boccette di oli essenziali all'aeroporto di Singapore. Pilato si è sempre detta estranea ai fatti, con le telecamere di videosorveglianza che mostrano Tarantino che fa scivolare furtivamente due boccette nello zaino di Pilato.

"Mia figlia? Come vuole che stia...", taglia corto al telefono la madre di Benedetta raggiunta da Repubblica. Nessun'altra parola, solo la richiesta di privacy. Attorno alla ventenne è calato il silenzio protettivo della casa di Taranto, dove si è rifugiata. Con lei, sempre al suo fianco, mamma Antonella e papà Salvatore. Sono loro in queste ore di clamore mediatico a farle da scudo.