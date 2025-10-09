Pilato e Tarantino sospese: dopo il furto, cala la mannaia

Svolta sul caso del furto all'aeroporto di Singapore: Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data di giovedì 9 ottobre. È quanto deciso dalla procura della Federnuoto tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta sul furto e dell'atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità. La Federnuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti.

Le due nuotatrici azzurre erano state fermate all'aeroporto di Singapore per furto di prodotti cosmetici nel duty-free. Una vicenda avvenuta il 14 agosto scorso quando le due sportive erano di ritorno da una vacanza dopo i Mondiali nella città Stato del sud-est asiatico. Pilato e Tarantino furono accusate del furto di alcune boccette di oli essenziali, trattenute per alcuni giorni a Singapore e poi lasciate partire per il rientro in Italia dopo l'intervento dell'ambasciatore italiano e della Farnesina.