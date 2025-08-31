Azzurre spietate: Germania travolta

Un treno azzurro-rosa è lanciassimo in corsa ai mondiali di volley, in corso di svolgimento a Bangkok, in Thailandia. L’Italvolley di Julio si è qualificata per i quarti di finale battendo nettamente la Germania per 3-0 (25-22, 25-18, 25-11 i parziali) nell’ottavo di Bangkok ed fra le migliori otto squadre che si contenderanno il titolo per l’ottava volta consecutiva. Le azzurre hanno ottenuto la 33esima vittoria consecutiva (l’ultimo ko avvenne l’1 giugno 2024 contro il Brasile in Nations League) e, ora, sembrano non fermarsi mai: i quarti di finale sono in programma mercoledì. La Egonu è salita ancora una sugli scudi (ha realizzato 21 punti) ma essenziale la partita della Nervini (11), Fahr (10) e Sylla (8).

La Germania non ha opposto molta resistenza se non nel primo set quando ha difeso bene: le azzurre sono peró riuscite a gestire meglio la frazione anche se hanno sofferto un po’, soprattutto nella fase iniziale. Nel secondo set le ragazze di velasco hanno subito un momento di difficoltà ma sono riuscite a compattarsi e a tornare in vantaggio. Decivive le azioni al muro di Egonu e Danesi. Nel momento topico le azzurre sono salite da metà set in poi e si sono portate a casa il parziale per 25-18. La terza frazione è stata tutta in discesa con l’allungo che ha spedito ai quarti le azzurre che sfideranno la Polonia, in serata abili a piegare per 3-2 la resistenza del Belgio.

«Non mi aspettavo questo tipo di partita, devo essere sincero – ha ammesso il CT azzurro che si appresta ora a incontrare le polacche, avversario tutt’altro che semplice – perché di solito le tedesche ricevono molto bene e giocano con una fast efficace. Stasera invece hanno ricevuto e giocato non al top, forse in parte perché abbiamo battuto bene, in parte per demerito loro. È venuta fuori una partita più semplice di quello che mi aspettavo. Ce la prendiamo e guardiamo al prossimo turno consapevoli che dovremo dosare bene le energie, con tranquillità mettendo da parte ansia, spesso inconscia, derivante dallo stress di questa lunga competizione. Credo che sarà molto importante gestire questa fase dosando bene allenamenti e riposo perché adesso si entra nel rush finale del Mondiale dove le energie vengono meno e si rischia ad ogni incontro».