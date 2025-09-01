Sinner e Alcaraz, il video fa il giro del mondo: come li sorprendono

In un inatteso colpo di scena, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due delle stelle più brillanti del tennis mondiale, sono stati immortalati mentre cenavano insieme in un rinomato ristorante italiano a Midtown East, New York, durante gli Us Open. Lontani dal campo, dove tutti si aspettano di vederli contendersi l’ennesima finale, i due campioni hanno condiviso un momento di convivialità, paparazzati da un telefonino indiscreto. Sorridenti e rilassati, accompagnati dai rispettivi team, si sono concessi foto con il gestore del locale e i tifosi presenti, dimostrando un rapporto di amicizia che va oltre la competizione sportiva.
Mentre l’attesa per un possibile scontro agli Us Open cresce, Sinner e Alcaraz hanno scelto di “sfidarsi” a tavola, in un’atmosfera distesa, tra piatti italiani e un’energia che ha conquistato i social. L’incontro, tra pepe rosa e basilico, ha attirato più attenzione di un match sul campo, mostrando i due rivali come “ami-nemici” capaci di condividere risate e momenti leggeri. Le immagini di questo fuori programma hanno fatto il giro del web, con i due campioni che, dopo aver dominato su erba, terra battuta e cemento, si sono rivelati maestri anche nel godersi una serata tra amici. La vera competizione, forse, è stata nel menu: paella o spaghetti? Resta il fascino di un’amicizia che supera la rete, promettendo nuove sfide, in campo e magari a tavola, con un calice di vino a suggellare il tutto.