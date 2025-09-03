Adriano Panatta distrugge Bublik: "Quello faceva il fenomeno..."

Ad Adriano Panatta non è piaciuto per nulla l’atteggiamento di Alexander Bublik contro Jannik Sinner agli ottavi degli US Open. Il kazako, mai davvero in partita, è stato travolto dalla solidità del numero uno del mondo, deciso a prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita a Halle poche settimane fa. Accortosi dell’impossibilità di impensierire l’azzurro, ha iniziato a commettere una serie di errori gratuiti e a ricorrere a soluzioni estemporanee, tra cui un servizio dal basso sulla seconda palla. Un gesto che ha fatto storcere il naso all’ex campione italiano.

“E poi c’è stato quell’altro fenomeno, Bublik, che fa tanto lo spiritoso. Beh, c’ha avuto proprio poco da ridere perché ha preso una sveglia epocale. Jannik lo ha preso proprio a sganassoni", sono proprio le parole di Panatta al podcast La telefonata. “Sinner ha dato una bella lezione di tennis a uno che addirittura batte da sotto sulla seconda palla, una cosa che mi ha fatto proprio ridere — ha aggiunto — È stata una partita senza storia, il kazako è stato impotente”.