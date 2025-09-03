Jasmine Paolini sconvolta da Sinner-Musetti: "Sembra normale, ma..."

Una partita clamorosa, un evento storico. Tanto che Jasmine Paolini , commentando quel che sarà, ha affermato: "Sembra quasi normale ma non lo è". Inappuntabile: una partita del genere, sino a qualche tempo fa, era pura fantascienza, ipotesi inesistente.

A margine della vittoria in doppio proprio con Jasmine Paolini, anche Sara Errani si è spesa in una riflessione sulla partita. “Sono due giocatori incredibili, due persone pazzesche – he premesso –. Penso sarà un bel match che tutta l’Italia e noi per prime vogliamo vedere. Speriamo di non giocare lo stesso orario”. Ma il rischio è relativo: la semifinale del doppio femminile, che vede protagoniste proprio Errani e Paolini contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, è in programma intorno alle 23. Insomma, i due big-match azzurri non dovrebbero sovrapporsi.