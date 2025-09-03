Jasmine Paolini sconvolta da Sinner-Musetti: "Sembra normale, ma..."

Cresce la febbre del tennis azzurro: nella notte tra oggi, mercoledì 3, e domani, giovedì 4 settembre, il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, primo quarto di finale tutto italiano nella storia degli Us Open.
Una partita clamorosa, un evento storico. Tanto che Jasmine Paolini, commentando quel che sarà, ha affermato: "Sembra quasi normale ma non lo è". Inappuntabile: una partita del genere, sino a qualche tempo fa, era pura fantascienza, ipotesi inesistente.
Il via è atteso intorno alle 3 del mattino. Sinner, reduce dal "massacro" di Bublik, gioca per la vittoria finale, fondamentale per mantenere il numero 1 nel ranking Atp su Carlos Alcaraz. Musetti, da par suo, vorrebbe portare a casa il risultato della vita: una vittoria, infatti, segnerebbe uno spartiacque clamoroso nella carriera del azzurro, oggi numero 1' al mondo.
A margine della vittoria in doppio proprio con Jasmine Paolini, anche Sara Errani si è spesa in una riflessione sulla partita. “Sono due giocatori incredibili, due persone pazzesche – he premesso –. Penso sarà un bel match che tutta l’Italia e noi per prime vogliamo vedere. Speriamo di non giocare lo stesso orario”. Ma il rischio è relativo: la semifinale del doppio femminile, che vede protagoniste proprio Errani e Paolini contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, è in programma intorno alle 23. Insomma, i due big-match azzurri non dovrebbero sovrapporsi.