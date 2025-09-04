Lorenzo Musetti, resa totale a Sinner: "Perché mi ha impressionato"

Visto da vicino, forse, Jannik Sinner è ancora più un "alieno". Parola di Lorenzo Musetti, che nel derby azzurro nei quarti degli Us Open ha ceduto di schianto in due ore con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Un match impari, con un barlume di equilibrio solo nel secondo parziale e a inizio del terzo, quando poi l'altoatesino è letteralmente volato via. E di fronte non aveva un carneade, ma il numero 10 al mondo.

"Sono rimasto impressionato da Jannik oggi, mi ha spinto al limite - riconosce sportivamente il carrarino, tornato in grande spolvero dopo un inizio di stagione sensazionale e una estate di crisi tecnica e psicologica -. E' migliore di me, e lo ha dimostrato. Ha strameritato".