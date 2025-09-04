Jannik Sinner lancia le scarpe, caos in spogliatoio: "Una brutta fine"

Ai massimi livelli dello sport basta un dettaglio fuori posto per far esplodere il finimondo. Nel caso di Jannik Sinner, però, si rischia grosso anche per un passaggio sbagliato durante il riscaldamento. Diventa virale nel giro di poche ore il filmato che ritrae l'altoatesino negli spogliatoi prima dei quarti di finale degli Us Open contro Lorenzo Musetti. Da lì a pochi minuti il numero 1 al mondo scenderà in campo sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Nell'attesa, decide di giocare a calcio con il suo staff. Un torello in cui l'osteopata Andrea Cipolla ha la peggio, venendo beffato da un passaggio di Sinner. E in quel preciso momento si scatena l'inferno fatto di risate e sfottò.

"Attenzione, vedo che c'è un buonissimo clima", commentano in diretta le voci di SuperTennis, che tutto si sarebbero aspettati tranne che una goliardata di questo tipo. Nel giro di pochi secondi sono tutti sopra Cipolla, preso d'assalto a colpi di solletico e con tanto di lancio delle scarpe.

