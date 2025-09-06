Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Sinner, chi spunta in tribuna: la foto che fa il giro del mondo

sabato 6 settembre 2025
Sinner, chi spunta in tribuna: la foto che fa il giro del mondo

1' di lettura

Una storia, quella tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic, che va a gonfie vele. La riprova? Quanto accaduto agli Us Open. Nel match contro Felix auger-Aliassime, sulle tribune dell'Arthur Ashe Stadium, è spuntata anche lei. La modella danese è stata pizzicata dalle telecamere a vedere la partita, ma lontana dall'angolo di Jannik. Con ogni probabilità la Hasanovic non avrà voluto dare nell'occhio.

Non solo, perché a conferma dello stretto legame che c'è tra i due, anche lo sfondo del cellulare del campione altoatesino. Durante una ripresa televisiva, era stato pizzicato lo smartphone di Sinner. Lo sfondo? Proprio la nuova fiamma. 

Jannik Sinner, tifo contro agli Us Open e insulti: la rivolta, chi è questa signora

Forse è vero che il pubblico del tennis, solitamente sportivissimo e molto composto (non solo nel "tempio la...

Nel frattempo è sempre più vicina la finale tra Sinner e Carlos Alcaraz. Per i bookmaker, Sinner parte avanti, come riporta Agipronews: vale infatti 1,72 su Planetwin365 e 1,74 su William Hill il sesto successo dell'azzurro in tutti gli scontri diretti contro il rivale, mentre la decima vittoria di Alcaraz è fissata a 2,05. Quote favorevoli all'italiano anche tra il set betting, con il 3-1 Sinner in pole a 4,10 su Snai, seguito dal 3-0 a 4,50 e dal 3-2 a 6,25. Il trionfo di Alcaraz - che significherebbe anche sorpasso in classifica al numero 1 del ranking Atp - in quattro set è in lavagna a 4,75, seguito dal 3-0 a 6 e dal 3-2 a 6,50.

Roba da matti Sinner, il telecronista Fares: "Mi insultano perché dico che è italiano"

Negli spogliatoi Sinner, guanto sulla testa: cos'è successo prima della semifinale

Roba da matti a Flushing Meadows Jannik Sinner, tifo contro agli Us Open e insulti: la rivolta, chi è questa signora

tagjannik sinnerlaila hasanovic

Roba da matti Sinner, il telecronista Fares: "Mi insultano perché dico che è italiano"

Negli spogliatoi Sinner, guanto sulla testa: cos'è successo prima della semifinale

Roba da matti a Flushing Meadows Jannik Sinner, tifo contro agli Us Open e insulti: la rivolta, chi è questa signora

ti potrebbero interessare

478x224

Sinner, il telecronista Fares: "Mi insultano perché dico che è italiano"

612x363

Sinner, guanto sulla testa: cos'è successo prima della semifinale

503x302

Jannik Sinner, tifo contro agli Us Open e insulti: la rivolta, chi è questa signora

Claudio Brigliadori
3072x2048

Us Open, sarà Sinner contro Alcaraz: "Di quello non parliamo"