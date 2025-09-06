Sinner, chi spunta in tribuna: la foto che fa il giro del mondo

Una storia, quella tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic, che va a gonfie vele. La riprova? Quanto accaduto agli Us Open. Nel match contro Felix auger-Aliassime, sulle tribune dell'Arthur Ashe Stadium, è spuntata anche lei. La modella danese è stata pizzicata dalle telecamere a vedere la partita, ma lontana dall'angolo di Jannik. Con ogni probabilità la Hasanovic non avrà voluto dare nell'occhio.
Non solo, perché a conferma dello stretto legame che c'è tra i due, anche lo sfondo del cellulare del campione altoatesino. Durante una ripresa televisiva, era stato pizzicato lo smartphone di Sinner. Lo sfondo? Proprio la nuova fiamma.
Jannik Sinner, tifo contro agli Us Open e insulti: la rivolta, chi è questa signoraForse è vero che il pubblico del tennis, solitamente sportivissimo e molto composto (non solo nel "tempio la...
Nel frattempo è sempre più vicina la finale tra Sinner e Carlos Alcaraz. Per i bookmaker, Sinner parte avanti, come riporta Agipronews: vale infatti 1,72 su Planetwin365 e 1,74 su William Hill il sesto successo dell'azzurro in tutti gli scontri diretti contro il rivale, mentre la decima vittoria di Alcaraz è fissata a 2,05. Quote favorevoli all'italiano anche tra il set betting, con il 3-1 Sinner in pole a 4,10 su Snai, seguito dal 3-0 a 4,50 e dal 3-2 a 6,25. Il trionfo di Alcaraz - che significherebbe anche sorpasso in classifica al numero 1 del ranking Atp - in quattro set è in lavagna a 4,75, seguito dal 3-0 a 6 e dal 3-2 a 6,50.
Laila Hasanovic dün Jannik Sinner’in maçındaymış. It’s official! https://t.co/sl00aiHf43 pic.twitter.com/D8O1ezjbqA— elif alper (@elifalper) September 6, 2025