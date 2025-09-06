Sinner, chi spunta in tribuna: la foto che fa il giro del mondo

Una storia, quella tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic , che va a gonfie vele. La riprova? Quanto accaduto agli Us Open. Nel match contro Felix auger-Aliassime , sulle tribune dell'Arthur Ashe Stadium, è spuntata anche lei. La modella danese è stata pizzicata dalle telecamere a vedere la partita, ma lontana dall'angolo di Jannik. Con ogni probabilità la Hasanovic non avrà voluto dare nell'occhio.

Nel frattempo è sempre più vicina la finale tra Sinner e Carlos Alcaraz. Per i bookmaker, Sinner parte avanti, come riporta Agipronews: vale infatti 1,72 su Planetwin365 e 1,74 su William Hill il sesto successo dell'azzurro in tutti gli scontri diretti contro il rivale, mentre la decima vittoria di Alcaraz è fissata a 2,05. Quote favorevoli all'italiano anche tra il set betting, con il 3-1 Sinner in pole a 4,10 su Snai, seguito dal 3-0 a 4,50 e dal 3-2 a 6,25. Il trionfo di Alcaraz - che significherebbe anche sorpasso in classifica al numero 1 del ranking Atp - in quattro set è in lavagna a 4,75, seguito dal 3-0 a 6 e dal 3-2 a 6,50.