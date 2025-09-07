F1, Verstappen domina il Gp di Monza davanti a Norris e Piastri

Max Verstappen ha dominato il Gp d'Italia di Formula 1 a Monza precedendo le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Il pilota della Red Bull, scattato dalla pole position, dopo aver perso la leadership nel corso del primo giro ha superato quasi subito Norris per poi involarsi verso la vittoria. Ferrari giù dal podio: Charles Leclerc, in bagarre con Piastri nei primi giri, ha chiuso al quarto posto, sesta piazza invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Nel mezzo la Mercedes di George Russell, quinto. Segue la Williams di Alexander Albon, settimo. Ottavo posto per Kimi Antonelli, penalizzato però di dieci secondi nel corso dell'ultimo giro e a rischio top ten a vantaggio di Gabriel Bortoleto (Sauber), nono al traguardo, e Isack Hadjar (Racing Bulls), decimo.