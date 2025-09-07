Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

F1, Verstappen domina il Gp di Monza davanti a Norris e Piastri

domenica 7 settembre 2025
F1, Verstappen domina il Gp di Monza davanti a Norris e Piastri

1' di lettura

Max Verstappen ha dominato il Gp d'Italia di Formula 1 a Monza precedendo le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Il pilota della Red Bull, scattato dalla pole position, dopo aver perso la leadership nel corso del primo giro ha superato quasi subito Norris per poi involarsi verso la vittoria. Ferrari giù dal podio: Charles Leclerc, in bagarre con Piastri nei primi giri, ha chiuso al quarto posto, sesta piazza invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Nel mezzo la Mercedes di George Russell, quinto. Segue la Williams di Alexander Albon, settimo. Ottavo posto per Kimi Antonelli, penalizzato però di dieci secondi nel corso dell'ultimo giro e a rischio top ten a vantaggio di Gabriel Bortoleto (Sauber), nono al traguardo, e Isack Hadjar (Racing Bulls), decimo.

Gp di Monza F1, Norris sbotta contro Verstappen: "Cosa sta facendo questo idiota?"

La gara F1, Gp Belgio: capolavoro Piastri a Spa, terzo Leclerc

Botta e risposta Flavio Briatore, "tu una volta mi hai licenziato": imbarazzo in diretta

tagf1verstappen

Gp di Monza F1, Norris sbotta contro Verstappen: "Cosa sta facendo questo idiota?"

La gara F1, Gp Belgio: capolavoro Piastri a Spa, terzo Leclerc

Botta e risposta Flavio Briatore, "tu una volta mi hai licenziato": imbarazzo in diretta

ti potrebbero interessare

7471x4981

F1, Norris sbotta contro Verstappen: "Cosa sta facendo questo idiota?"

4000x2667

F1, Gp Belgio: capolavoro Piastri a Spa, terzo Leclerc

355x226

Flavio Briatore, "tu una volta mi hai licenziato": imbarazzo in diretta

1400x933

Gp Bahrain, vince Piastri: Ferrari quarta e quinta