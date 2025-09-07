Volley, Alessia Orro incontenibile: cosa dice in diretta, giornalista in imbarazzo

Alessia Orro incontenibile. La vittoria delle azzurre del volley ai mondiali manda la pallavolista in visibilio. "L'abbiamo portata a casa - esordisce in un'intervista su Rai 1 -, non era importante come, ma è arrivata, questa è la cosa bella". E ancora: "Eravamo stanche forse un po' disconnesse ma dopo 36 vittorie consecutive chiudiamo in bellezza". A questo punto il giornalista chiede alla campionessa azzurra se avesse realizzato cosa avessero fatto lei e le sue compagne di squadra conquistando questo titolo. La Orro non si trattiene: "Ca**o che bomba! Posso dire ca**o? Ma sì chissenefrega!".
Il giornalista resta senza parole, ma la Orro prosegue: "Sono tanto orgogliosa di queste ragazze, siamo riuscite a portarci a casa quello che sognavano da anni e ci siamo anche prese una rivincita per quell'europeo contro la Turchia". E poi analizza il tie-break: "Un quinto set inizialmente equilibrato poi siamo riuscite a tirare fuori quella grinta di ognuno di noi e abbiamo fatto quella rimonta e siamo state brave e fenomenali".
D'altronde l'Italia femminile del Volley è campione del mondo. Le ragazze guidate da Julio Velasco hanno battuto in finale, a Bangkok, la Turchia per tre set a due, prevalendo nel tie-break decisivo piuttosto nettamente per 15-8. Nel complesso una partita molto tirata, come era stata peraltro la semifinale contro il Brasile, anch'essa vinta al quinto set. Le azzurre sono campionesse del mondo: era successo soltanto nel 2002.