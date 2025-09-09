Libero logo
CrisiFrancese
RussiaUcraina
Gaza

Di tendenza

Jannik Sinner, "non diventerò mancino". la frase che dice tutto

martedì 9 settembre 2025
Jannik Sinner, "non diventerò mancino". la frase che dice tutto

2' di lettura

Jannik Sinner lo sa bene: Carlos Alcaraz in questo momento vive una stagione eccezionale, ma l’italiano è altrettanto certo di avere le carte in regola per riconquistare titoli e il trono mondiale. Dopo la sconfitta a New York, e la vetta del ranking persa, in conferenza stampa Sinner ha riconosciuto di dover cambiare qualcosa nel suo gioco: crescere, migliorare, evolversi, proprio come ha fatto lo spagnolo in questa stagione.

Ha spiegato con lucidità: “Sono stato molto prevedibile in campo. Lui ha cambiato il suo gioco. È migliorato rispetto all'ultima volta e ha fatto le cose meglio di me in questa occasione. Sono orgoglioso di me stesso, ma lui è stato il migliore. Ora starà a me decidere se apportare cambiamenti o meno. Ci lavoreremo sicuramente. Non ho utilizzato il serve and volley. Non ho giocato molte palle corte. Poi arrivi al punto in cui devi giocare contro Carlos e uscire dalla tua zona di comfort. Il mio obiettivo è cercare di apportare qualche cambiamento, anche a costo di perdere qualche partita d'ora in avanti. Devo essere più imprevedibile per cercare di diventare un tennista migliore”.

Alcaraz travolge Sinner, poi la smorfia per l'assegno milionario

Una superiorità totale, a tratti sconvolgente. E pure un pesantissimo assegno sbattuto in faccia, sia pure con un...

Riguardo al servizio, ha aggiunto scherzando: “Non diventerò improvvisamente mancino – ha chiarito ridendo – ma vedremo quali cambiamenti apportare nel tempo”. Sinner ha poi ricordato i successi dell’anno: due finali Slam vinte, in Australia e a Wimbledon, nonostante la pausa forzata tra febbraio e maggio, un bilancio che resta comunque notevole.

Sinner, "io mai come Alcaraz. Devo perdere qualche partita"

"Come si cambia, per tornare a vincere". Jannik Sinner lo ha spiegato subito dopo essere stato sconfitto (di p...

Infine, ha evidenziato l’intensità della rivalità con Alcaraz: “Ogni partita contro Alcaraz è diversa, ma lui non ha mai un momento di debolezza. Penso che la nostra rivalità sia molto forte. … La mia stagione resta positiva: ho raggiunto la finale in tutti gli Slam vincendone due. Ho ottenuto risultati incredibili e sono molto contento”. Ora, avanti verso la Coppa Davis e le Finals di Torino, “a casa sua”.

Coach azzurro Jannik Sinner, Volandri picchia duro: "Perché ha perso fiducia"

Gaffe imbarazzante Carlos Alcaraz, gaffe clamorosa di Sabalenka: come lo chiama davanti a tutti

Approcci diversi "Alcaraz batterà Sinner": la profezia in questo video. Prima del match...

tagjannik sinnercarlos alcarazus open

Coach azzurro Jannik Sinner, Volandri picchia duro: "Perché ha perso fiducia"

Gaffe imbarazzante Carlos Alcaraz, gaffe clamorosa di Sabalenka: come lo chiama davanti a tutti

Approcci diversi "Alcaraz batterà Sinner": la profezia in questo video. Prima del match...

ti potrebbero interessare

3072x2048

Jannik Sinner, Volandri picchia duro: "Perché ha perso fiducia"

L.P.
468x253

Carlos Alcaraz, gaffe clamorosa di Sabalenka: come lo chiama davanti a tutti

547x269

"Alcaraz batterà Sinner": la profezia in questo video. Prima del match...

1162x619

Alcaraz, la sentenza di Panatta: "Non me ne vogliano i fan di Sinner..."