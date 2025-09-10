Libero logo
Polonia
Flotilla
Francia

Di tendenza

Anna Kalinskaya umilia Rune: "Un disperato, cosa mi scrive"

di Lorenzo Pastugliamercoledì 10 settembre 2025
Anna Kalinskaya umilia Rune: "Un disperato, cosa mi scrive"

(X)

2' di lettura

Un vero e proprio ‘due di picche’, quello che Anna Kalinskaya ha rifilato a Holger Rune di recente. La russa, ex di Jannik Sinner, ha parlato della sua insistenza nel mandarle messaggi in privato (“;e ne sono arrivati una decina") fino a quando ha dovuto arrendersi dinanzi alla reticenza della collega tennista.

S'è messo il cuore in pace ma non ha fatto una bella figura, tanto da essersi guadagnato la fama di "uno che tanto scrive a tutte" e che forse "ha una considerazione troppo alta di sé". Bastano queste due frasi, insomma, per stroncare il comportamento del danese, protagonista di recente di un altro episodio del genere per aver rivolto avance a Veronika Kudermetova

Attenzioni sgradite alla giocatrice, che rivelò di averlo stoppato in maniera netta: "Guarda su Instagram… ho un marito”, censurando l'approccio tentato e finito male. Agli US Open la tennista non ha vissuto momenti particolarmente felici, a differenza di un anno fa quando finì sulle copertine per il bacio con Sinner, fresco campione a Flushing Meadows. Oggi quella storia appartiene al passato: il numero uno azzurro è legato alla modella danese Laila Hasanovic, mentre Kalinskaya non ha voluto rivelare nulla della sua vita sentimentale. Si è invece soffermata sull’insistenza di Rune, che ha provato a corteggiarla senza successo.

"Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché ero più giovane — le parole della tennista durante il podcast con Anna Chakvetadze a First&Red — Ma ce n’è uno che mi ha scritto 10 volte prima di arrendersi…”. E ancora: ”Se lo dico è possibile che taglino il video — ha aggiunto ironicamente la russa — È ancora una volta Rune, sta mandando messaggi a tutti. A me ne ha inviati una decina poi a un certo punto è sparito”. Alle parole di Kalinskaya è seguita la replica di Rune, che ha provato a ridimensionare l’accaduto sui social: "Ah Ah Ah. Potremmo avere differenze culturali… Non preoccuparti".

Un momento delicato Dramma-Sinner, parla Vagnozzi: "Le notti passate a piangere"

Corsi e ricorsi Carlos Alcaraz confessa: "Che partita ho visto per battere Sinner"

La soffiata "Jannik Sinner? Come si allenava. Ecco perché ha vinto Alcaraz"

taganna kalinskayaholger runeus openjannik sinner

Un momento delicato Dramma-Sinner, parla Vagnozzi: "Le notti passate a piangere"

Corsi e ricorsi Carlos Alcaraz confessa: "Che partita ho visto per battere Sinner"

La soffiata "Jannik Sinner? Come si allenava. Ecco perché ha vinto Alcaraz"

ti potrebbero interessare

3072x2048

Dramma-Sinner, parla Vagnozzi: "Le notti passate a piangere"

Andrea Carrabino
1224x700

Carlos Alcaraz confessa: "Che partita ho visto per battere Sinner"

Lorenzo Pastuglia
471x226

"Jannik Sinner? Come si allenava. Ecco perché ha vinto Alcaraz"

Lorenzo Pastuglia
720x576

Sinner cittadino onorario di Torino: l'annuncio del sindaco