Anna Kalinskaya umilia Rune: "Un disperato, cosa mi scrive"

Un vero e proprio ‘due di picche’, quello che Anna Kalinskaya ha rifilato a Holger Rune di recente. La russa, ex di Jannik Sinner, ha parlato della sua insistenza nel mandarle messaggi in privato (“;e ne sono arrivati una decina") fino a quando ha dovuto arrendersi dinanzi alla reticenza della collega tennista.

S'è messo il cuore in pace ma non ha fatto una bella figura, tanto da essersi guadagnato la fama di "uno che tanto scrive a tutte" e che forse "ha una considerazione troppo alta di sé". Bastano queste due frasi, insomma, per stroncare il comportamento del danese, protagonista di recente di un altro episodio del genere per aver rivolto avance a Veronika Kudermetova.

Anna Kalinskaya BALANCE sur Holger Rune



️ « Il m’a écrit en DM au moins 10 fois avant d’abandonner. Il envoie des messages à tout le monde. Peut-être qu’il est tout simplement désespéré. » pic.twitter.com/ht9JJvxipD — Univers Tennis (@UniversTennis) September 9, 2025

Attenzioni sgradite alla giocatrice, che rivelò di averlo stoppato in maniera netta: "Guarda su Instagram… ho un marito”, censurando l'approccio tentato e finito male. Agli US Open la tennista non ha vissuto momenti particolarmente felici, a differenza di un anno fa quando finì sulle copertine per il bacio con Sinner, fresco campione a Flushing Meadows. Oggi quella storia appartiene al passato: il numero uno azzurro è legato alla modella danese Laila Hasanovic, mentre Kalinskaya non ha voluto rivelare nulla della sua vita sentimentale. Si è invece soffermata sull’insistenza di Rune, che ha provato a corteggiarla senza successo.

"Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché ero più giovane — le parole della tennista durante il podcast con Anna Chakvetadze a First&Red — Ma ce n’è uno che mi ha scritto 10 volte prima di arrendersi…”. E ancora: ”Se lo dico è possibile che taglino il video — ha aggiunto ironicamente la russa — È ancora una volta Rune, sta mandando messaggi a tutti. A me ne ha inviati una decina poi a un certo punto è sparito”. Alle parole di Kalinskaya è seguita la replica di Rune, che ha provato a ridimensionare l’accaduto sui social: "Ah Ah Ah. Potremmo avere differenze culturali… Non preoccuparti".