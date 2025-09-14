Atalanta, travolto il Lecce 4 a 1: doppietta di Charles De Ketelaere

Prima vittoria per l' Atalanta di Ivan Juric: i bergamaschi vincono 4-1 nella sfida casalinga contro il Lecce. Decisiva la doppietta di De Ketelaere e le reti di Zalewski e Scalvini. Cinque gli assenti in casa nerazzurra, tre i cambi rispetto alla trasferta di Parma, con Krstovic (ex di turno) all'esordio dal primo minuto. I pugliesi hanno schierato un 4-3-3 parecchio offensivo con Stulic supportato da Tete Morente e Sottil. Solita fase di studio in una prima mezz'ora bloccata, senza conclusioni verso lo specchio della porta. Il Lecce ci ha provato con lo stesso Stulic, ma il tiro dell'attaccante serbo è stato respinto in scivolata dalla difesa nerazzurra.

La squadra di Juric ha faticato tanto, il Lecce ha invece retto senza soffrire troppo: è stato Giorgio Scalvini a rompere l'equilibrio, il difensore nerazzurro ha ribadito in rete, di testa, un calcio d'angolo battuto da Zalewski. La ripresa è iniziata con gli stessi 22 del primo tempo, dopo appena 6 minuti De Ketelaere, su sponda di Krstovic, ha trovato il piazzato per il 2-0. La seconda rete ha facilitato il compito dell'Atalanta, totalmente cambiata nella ripresa.