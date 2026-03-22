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Serie A, Roma-Lecce 1-0: decide Vaz

domenica 22 marzo 2026
Serie A, Roma-Lecce 1-0: decide Vaz

1' di lettura

La Roma si scrolla di dosso la delusione di coppa e un periodo negativo riuscendo a battere per 1-0 il Lecce, non senza qualche sofferenza nel finale. Padroni di casa meglio nel primo tempo, con una rete di Pisilli al 24' annullata per un precedente fuorigioco di Pellegrini. Al 57' il gol che decide il match: Robinio Vaz svetta e trafigge Falcone di testa, andando poi a festeggiare sotto la Sud il suo primo gol in giallorosso. Con questa vittoria gli uomini di Gasperini, che riabbracciano Angelino al ritorno in campo, agganciano la Juve a 54 punti e riavvicinano il Como.

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