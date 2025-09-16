Fognini, la differenza tra Sinner e Alcaraz: "Lo chiamavo crucco..."

Fabio Fognini, ospite del Supernova Podcast di Alessandro Cattelan, ha parlato della sua nuova vita da ex tennista, senza sottrarsi a un confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, reduci dalla finale degli US Open.

L’ex campione di Montecarlo ha tracciato un parallelo tra i due giovani rivali, sottolineando quanto le loro personalità siano diverse. Sul connazionale ha detto: "Sono due giocatori diversi — le sue parole — Jannik noi italiani lo conosciamo di più, lo seguiamo di più, lo tifiamo di più. Poi, come ben sai, in Italia quando uno vince è un fenomeno, quando perde, come negli Usa, si cominciano a mettere i puntini sulle ‘i’. Jannik è 'quadrato': io ho giocato con Seppi, no? Lo chiamavo 'Crucco' perché ‘di là dai monti', mezzo tedesco, mezzo italiano, non si capiva… E Jannik è come lui: è quadrato, per carità con doti extra fuori dalla portata di chiunque, però è lì, sa quello che vuole, sa come prenderselo, è un lavoratore".