Mouratoglu a sorpresa: "Chi è meglio di Sinner e Alcaraz"

L’allenatore francese Patrick Mouratoglou ha acceso i riflettori su un dato sorprendente emerso dall’ultimo Slam stagionale di New York. Tra le curiosità statistiche degli US Open, infatti, spicca la prestazione di una tennista che ha saputo battere, almeno in un fondamentale, i due giocatori più forti del mondo: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. "Le statistiche hanno mostrato quest'anno che c'è una donna che sta colpendo più velocemente di Alcaraz e Sinner, ovvero Amanda Anisimova — dice — Non mi sorprende quando si parla del suo rovescio. È un colpo di cui si fida al milionesimo per cento. Lo colpisce a tutto campo e non applica effetto”, ha spiegato Mouratoglou, elogiando così l’arma tecnica più importante della statunitense.
Anisimova, oggi 24enne, non è nuova a risultati di rilievo e a prestazioni che hanno lasciato il segno. In passato ha raggiunto il numero 4 della classifica Wta e negli ultimi mesi è tornata protagonista nel circuito maggiore. A Wimbledon ha conquistato un traguardo storico, spingendosi fino alla finale sull’erba londinese. Lì, però, si è dovuta arrendere nettamente alla numero uno del mondo Iga Swiatek, incassando un doppio 6-0. Una sconfitta dura da digerire ma che non l’ha frenata nella crescita.
Anzi, la statunitense ha trovato nuova linfa proprio davanti al pubblico di casa: agli US Open ha raggiunto un’altra finale, questa volta contro Aryna Sabalenka, confermando il suo talento e la capacità di reggere la pressione dei grandi palcoscenici. Pur arrendendosi anche in quell’occasione, Anisimova ha ribadito di avere qualità tecniche e mentali fuori dal comune. Ora il suo compito sarà quello di dare continuità a questi exploit. Dopo aver sorpreso il mondo con la velocità del suo rovescio e con due finali Slam consecutive, dovrà dimostrare di poter restare stabilmente tra le migliori, alimentando le grandi aspettative che la circondano.