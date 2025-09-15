Sinner-Alcaraz, un clamoroso intreccio: "Con la stessa ragazza"

Mentre Carlos Alcaraz ha festeggiato il titolo agli US Open superando Jannik Sinner in finale, dopo il precedente successo al Masters 1000 di Cincinnati, fuori dal campo è esploso un gossip che riguarda proprio i due rivali. Secondo Page Six, la modella americana Brooks Nader, oggi vicina ad Alcaraz, avrebbe avuto in passato una frequentazione anche con il tennista altoatesino. Il tabloid parla di un flirt con Sinner, prima della presunta relazione stabile con il campione spagnolo.

Durante il torneo di New York, Nader è stata spesso avvistata sugli spalti a tifare ‘Carlitos’. A dare ulteriore forza ai rumors è stata anche la sorella della modella, Grace Ann, che a ‘E! News’ avrebbe confermato la relazione con Alcaraz. Ma a complicare il quadro sono arrivate voci di una sua vicinanza a Sinner, attualmente legato alla compagna danese Laila Hasanovic. Dalla Spagna, però, sono arrivate smentite. Il giornalista Alberto Guzman, intervenuto a ‘No Somos Nadie’, ha assicurato: “Non si frequentano. Carlos ha confermato a chi gli è vicino di essere single e di non avere alcuna intenzione di avere relazioni serie”.