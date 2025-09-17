Dusan Vlahovic furioso dopo il gol al Borussia: ecco con chi ce l'aveva

Dusan Vlahovic è stato il protagonista assoluto del pareggio 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League. Con una doppietta e un assist decisivo, il centravanti serbo ha cambiato il volto della partita, entrando dalla panchina e dimostrando ancora una volta il suo valore. Tuttavia, dopo il secondo gol, l’ex Fiorentina ha lanciato un messaggio chiaro con un gesto provocatorio, non notato da tutti. Ma a chi era rivolto?

Al 94’, dopo aver realizzato il suo secondo gol su assist di Pierre Kalulu, Vlahovic ha festeggiato con un’esultanza particolare, puntando l’indice e facendo il gesto di zittire qualcuno, probabilmente un difensore del Dortmund. Non sembrava rivolgersi al pubblico, ma a un avversario, forse uno dei difensori Ryerson o Anton, che si erano lamentati dopo il suo primo gol. Tuttavia, Dusan non ha fatto riferimento all’accaduto nel post-partita.