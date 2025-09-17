Mattia Furlani da sogno: oro nel salto in lungo

Mattia Furlani e' campione del mondo del salto in lungo. L'azzurro nella finale dei Campionati mondiali di Tokyo ha vinto con 8,39 metri, primato personale. Argento al giamaicano Tajay Gayle (8,34), bronzo al cinese Yuhao Shi (8,33). Furlani e' il campione del mondo del salto in lungo più giovane della storia. Il precedente primato era dello statunitense Carl Lewis che il 10 agosto del 1983 a Helsinki aveva 22 anni e 40 giorni.

Nelle precedenti diciannove edizioni dei Mondiali, l'Italia aveva conquistato un solo podio nel salto in lungo, l'argento di Andrew Howe il 30 agosto del 2007 a Osaka.Giovanni Evangelisti, bronzo a Roma nel 1987 inizialmente con la misura di 8,38, e' stato successivamente retrocesso al quarto posto con 8,19 perche' la misura del sesto ed ultimo salto era stata rilevata in maniera errata. Evangelisti, comunque, e' ancora custode di quella medaglia.

Non so se è reale, finché non sento l'inno non ci credo: è una medaglia che pesa, stasera è successo qualcosa di magico. Abbiamo gestito la gara in maniera perfetta: ci abbiamo creduto fino all'ultimo salto e abbiamo aggiustato la tecnica salto dopo salto. Devo ringraziare mia mamma in primis, ha fatto un lavoro memorabile. È stato un anno fantastico, di grande crescita", ha affermato, ai microfoni di Rai Sport. "Abbiamo lavorato tantissimo - ha aggiunto l'azzurro delle Fiamme Oro -, ho avuto l'onore di avere un team fantastico, sono riusciti a ripagarli. Ringrazio tutti, abbiamo gestito un anno bellissimo ma allo stesso tempo complicato. È stata una stagione che abbiamo pianificato per bene e il risultato è accaduto. È solo l'inizio per me, dobbiamo lavorare ancora sul salto, ma raggiungere questi risultati è davvero fantastico".