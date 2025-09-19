Gramellini & Co, la stampa progressista molesta gli atleti neri

La vera notizia sarebbe se per una volta un atleta italiano dalla pelle scura riuscisse a vincere qualcosa senza che qualche illustre rappresentante della stampa italiana usasse la sua vita per un commentino politico. E invece non ce la fanno: a ogni medaglia, a ogni piazzamento, a ogni successo nelle batterie dall’Olimpico fino ai campi di Capiago Intimiano, gli azzurri di colore vengono immediatamente arruolati come testimonial involontari di una battaglia che peraltro non è affatto detto che sia la loro (di solito gli si fanno domande sull’immigrazione solo dopo...). Usati come bamboline e subito messi in contrapposizione con gli italiani bianchi e di destra. La loro vittoria deve diventare uno “schiaffo”, una lezione a qualcuno che invece, chissà perché, li vorrebbe perdenti. Un delirio.

L’ultimo caso in ordine cronologico è quello di Mattia Furlani, medaglia d’oro di salto in lungo ai mondiali che da buon romano pronuncia la parola “magico” con due “g” come Francesco Totti e ha una madre nata in Ghana. La Stampa spara in prima pagina un titolo per porre in risalto le sue parole dopo il trionfo, il suo «ciao mamma da italiano vero», come se qualcuno gli avesse rinfacciato di non esserlo. Uno spaccato più preciso lo fornisce Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, «a qualche ex generale darà fastidio il colore della sua pelle e dirà che i veri italiani hanno caratteristiche cromatiche diverse». Ecco lo schiaffo. Poi arriva la lezione: «Le storie di successo come quelle di Mattia non nascondono i problemi dell’integrazione ma indicano soluzioni».