Jannik Sinner, "sono finiti i soldi": una scena pazzesca in allenamento

Jannik Sinner sta intensificando gli allenamenti in vista del suo ritorno in campo, fissato per l’Atp 500 di Pechino, che si terrà dal 26 settembre al 5 ottobre. Il tennista azzurro, numero due del mondo, arriva a questo appuntamento dopo la delusione subita nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz. A Montecarlo, sui campi del ‘Country Club’ del Principato, Sinner sta lavorando soprattutto sul suo servizio, il colpo che ha avuto un ruolo cruciale nella finale di New York, quando non riuscì a imporsi contro lo spagnolo. Recentemente, il campione italiano è stato filmato durante un allenamento senza maglietta e senza racchetta, scatenando l'ilarità sui social. Gli utenti non hanno perso occasione per scherzare, con qualcuno che ha commentato ironicamente: “Budget esaurito, manco più la racchetta e i vestiti”.

Il ritorno ufficiale di Sinner si svolgerà quindi a Pechino, ma il suo programma prevede anche altri impegni importanti. Dopo il torneo cinese, Sinner si sposterà a Shanghai per difendere il titolo vinto lo scorso anno al Masters 1000, in programma dall’1 al 12 ottobre. E non finisce qui: dal 15 al 18 ottobre, l’azzurro prenderà parte al Six Kings Slam a Riyad, un’esibizione esclusiva dal montepremi milionari.