Juventus, Bremer si accascia a terra: Verona, terrore puro

Non ci sono solo arbitro e Var a creare tensione nel mondo Juventus. I bianconeri, al termine della partita contro l'Hellas Verona al Bentegodi terminata 1-1, sono in ansia per Gleison Bremer, il forte difensore centrale torinese che già lo scorso anno ha praticamente perso tutta la stagione per infortunio condizionando in maniera negativa tutto il rendimento della retroguardia bianconera.

Molto probabilmente Thiago Motta, a causa di quel ko, ci ha rimesso la panchina. Logico dunque che anche il suo successore Igor Tudor ora stia sulle spine. L'ex centrale del Torino è rimasto a riposo precauzionale contro l'Hellas (e gli scaligeri ne hanno approfittato, rendendosi spesso pericolosi dalle parti di Di Gregorio) ma è soprattutto quanto andato in onda durante il defaticante a preoccupare la Signora: Bremer è steso a terra, visibilmente in difficoltà, e le immagini riprese dalla tv sono diventate subito virali su X, accompagnate da scongiuri e commenti preoccupati.

Secondo quanto fatto trapelare dalla stessa Juve, però, non si tratterebbe di nulla di grave. Dopo aver eseguito le classiche "ripetute", Bremer avrebbe accusato stanchezza dopo gli impegni delle ultime settimane, soprattutto con due partite ad altissima tensione come il 4-3 contro l'Inter in campionato e il clamoroso 4-4 contro il Borussia Dortmund al debutto in Champions League. Due rimonte arrivate in pieno recupero che hanno richiesto a Bremer uno sforzo fisico e mentale addizionale, considerata anche la pressione sulla sua retroguardia. "Non ha nessun problema", hanno spiegato dal club facendo tirare un sospiro di sollievo ai fan che avevano già in bocca l'amaro sapore della beffa.