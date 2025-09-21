Juventus, Tudor furioso con l'arbitro: "Vergogna!". Var, esplode un nuovo caso

Nuovo caso Var e arbitri ancora sotto accusa in Serie A. Dopo il clamoroso caso del (doppio) rigore revocato al Milan contro il Bologna una settimana fa, a lamentarsi stavolta è Igor Tudor, allenatore della Juventus, subito dopo il pareggio dei bianconeri a Verona, fermati 1-1 da un ottimo Hellas.

"Vorrei che avessimo più energia. Si gioca un calcio totalmente diverso ogni tre giorni - premette l'allenatore croato nel dopo gara -. E poi vorrei anche un altro arbitro. Non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite e alla fine prendiamo questo punto perché non si può vincere sempre. Però il rigore dato è una cosa vergognosa, il pallone il giocatore non lo vede, non esistono questi rigori, li danno solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. E' una regola vergognosa. E poi c'era il rosso per il colpo a Gatti, l'attaccante non guarda niente ma l'avversario. Una vergogna. Non voglio trovare scuse ma le partite poi si decidono così. Sono state due decisione del Var tutte sbagliate".