Allegri e Milan, Adani spiazza tutti: "Siate sinceri"

Qualcuno ha definito quella di Lele Adani su Max Allegri una clamorosa inversione di marcia, altri semplicemente una supercazzola da social. Sta di fatto che il celebre commentatore dopo anni di battaglia e critiche alla strategia del "corto muso" del tecnico livornese pare avere definitivamente deposto alle armi.

Il successo del Milan a Udine è stato netto e incontestabile, un tondo 3-0 nel quale i rossoneri non hanno concesso nulla ai padroni di casa, insidiosi, e anzi sono cresciuti di minuto in minuto. Autorevoli, autoritari, a tratti dominanti senza ricercare a tutti i costi il possesso palla perenne. Insomma, l'Allegri-bis sembra essere partito con il piede giusto, tanto che dopo il clamoroso ko interno contro la Cremonese al debutto ora sono in tanti a definire già il Diavolo il vero anti-Napoli di questa stagione.

"Ora siate sinceri, almeno da metà luglio che lo dicevo", spiega Adani nel post-match, a partita finita. "Padre tempo sta operando, in silenzio ma sta operando. Siate sinceri da quanto tempo sto dicendo che il progetto tecnico di Allegri sarebbe stato un progetto idealmente vincente nei concetti? Almeno da metà luglio, dal giorno stesso in cui è arrivato al Milan", puntualizza con orgoglio l'ex difensore di Brescia, Inter e Fiorentina.

"Ho sempre creduto, ho aspettato e ho sperato. E sto ora riscontrando e constatando che anche lui, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre finalmente calcio come ha fatto stasera". Un riconoscimento per certi versi clamoroso.

Adani definisce il calcio di Allegri "di proposta, un calcio di pressione, di dominio, attrattivo. Un calcio che proprio per questo rivela il merito, e sul merito non c'è conflitto. Su questo gioco siamo tutti d'accordo, sull'attrattiva tecnica tutti ci leghiamo, tutti ci divertiamo e tutti constatiamo che chi è in panchina sceglie in maniera vincente. Con protagonismo...".

"Che un gol venga fatto con recupero in palla alta - snocciola ancora Adani -, che un altro venga realizzato con proposta tecnica e accompagnamento di tanti uomini, che le azioni possano svolgersi a destra con Saelemaekers imprevedibile, a sinistra con questa alternanza tra Modric che nel dominio innesca Rabiot, con Pulisic che lega il gioco ed Estupinan prende la fascia. Con i tre difensori con i piedi sulla linea della metà campo che a turno accompagnano tutti perché tutti hanno proposte, hanno creato superiorità numerica".

"Vengono i gol, viene il gioco e viene fuori lo spettacolo. Io ci ho creduto dal primo giorno. Ma di cinque anni fa... ho aspettato", conclude Adani mettendo in cantina tutte le critiche feroci all'Allegri dei tempi juventini, anche quelli ultra-vincenti. "E adesso chi sono i primi ad essere contenti? I tifosi della squadra allenata da Allegri ma soprattutto gli sportivi, chi ama il calcio, lo rispetta e da sempre con libertà e obiettività hanno combattuto chi voleva far passare per buono un messaggio non buono. Vince il gioco, vince il calcio: nel merito non c'è conflitto".