Jannik Sinner, perché non partecipa alla Laver Cup: un'accusa sconcertante

Perché Jannik Sinner non parteciperà alla Laver Cup? O meglio, perché ha rifiutato l'invito degli organizzatori? Il torneo inventato da Roger Federer nel 2017, che vede il team Europa scontrarsi contro il team mondo, non assegna punti nel raking Atp. Ma si tratta comunque di una competizione prestigiosa, dato che partecipano i migliori giocatori del pianeta. Poi, il montepremi è piuttosto esiguo: "solo" 1.500.000 dollari. A differenza di altre competizioni (come lo US Open 2025), l'importo non è mutato rispetto alle edizioni recenti (2023 e 2024). Tuttavia, si tratta di una cifra piuttosto bassa, se confrontata per esempio con uno slam. Ogni componente della squadra trionfatrice, infatti, riceverà 250mila dollari. Non proprio una somma allettante.

Sinner quindi ha rinunciato alla Laver Cup per una questione di soldi e punti? Non proprio. Il numero due al mondo ha spiegato in diverse interviste che d'ora in avanti eviterà esibizioni o eventi non essenziali se non sono compatibili con gli obiettivi della stagione. Tuttavia, i suoi critici gli hanno fatto notare che invece non disdegnerà la partecipazione al Six Kings Slam, il torneo in terra araba che non assegna punti nel ranking Atp, ma che permette al vincitore di portarsi a casa la bellezza di 6 milioni di dollari.