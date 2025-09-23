Libero logo
Carlos Alcaraz a Tokyo, come si è conciato: beccato così

di Caterina Spinellimartedì 23 settembre 2025
Carlos Alcaraz sorprende tutti. Il tennista spagnolo, che ha da poco ripreso il primo posto del ranking Atp battendo Jannik Sinner, cambia nuovamente look. Questa volta però i capelli non c'entrano. Il campione, atterrato a Tokyo per l'Atp 500 in programma dal 24 al 30 settembre, ha deciso di diventare un samurai. Alcaraz ha infatti indossato l'armatura degli storici guerrieri giapponesi, impugnando una spada e 'combattendo' in un video, condiviso da Tennis Tv. 

D'altronde lo spagnolo non è nuovo a uscite di questo tipo. Il tennista non ha mai nascosto la sua voglia di divertirsi e festeggiare. "Penso che sia per questo che lavoriamo, per questo che soffriamo, per questo che stiamo lontani da casa per così tanto tempo; per poi avere i nostri momenti e il nostro divertimento. Ognuno si diverte a modo suo, a me personalmente piace uscire perché ho 22 anni". 

E ancora: "Chi non l’ha fatto a quell’età? Chi non si è divertito a 22 anni? Mi piace divertirmi con la mia famiglia e i miei amici, che si tratti di feste o meno. Si tratta di passare del tempo di qualità a casa per poi essere motivati in vista dei tornei", aveva detto rispondendo alle critiche. 

