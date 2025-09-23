Carlos Alcaraz a Tokyo, come si è conciato: beccato così

Carlos Alcaraz sorprende tutti. Il tennista spagnolo, che ha da poco ripreso il primo posto del ranking Atp battendo Jannik Sinner, cambia nuovamente look. Questa volta però i capelli non c'entrano. Il campione, atterrato a Tokyo per l'Atp 500 in programma dal 24 al 30 settembre, ha deciso di diventare un samurai. Alcaraz ha infatti indossato l'armatura degli storici guerrieri giapponesi, impugnando una spada e 'combattendo' in un video, condiviso da Tennis Tv.

D'altronde lo spagnolo non è nuovo a uscite di questo tipo. Il tennista non ha mai nascosto la sua voglia di divertirsi e festeggiare. "Penso che sia per questo che lavoriamo, per questo che soffriamo, per questo che stiamo lontani da casa per così tanto tempo; per poi avere i nostri momenti e il nostro divertimento. Ognuno si diverte a modo suo, a me personalmente piace uscire perché ho 22 anni".