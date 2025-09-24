Libero logo
di Andrea Carrabinomercoledì 24 settembre 2025
Jannik Sinner, attimi di sconcerto: cosa gli mettono in testa

(x, @Eurosport)

1' di lettura

Manca sempre meno all'esordio di Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino, in Cina, contro Martin Cilic dopo i giorni di riposo maturati dallo Us Open, vinto dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il campione azzurro, dopo il consueto punto stampa con i giornalisti, ha partecipato a un evento organizzato da Nike nella capitale cinese, nel quale si è esibito con altri giocatori del calibro di Karen Khachanov, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Emma Raducanu e Mirra Andreeva. A un certo punto, un fuori programma. L'altoatesino si è fatto distrarre da un bizzarro cappello indossato da un tifoso.

Si tratta di un cappello da pescatore ricoperto dai volti di Sinner, ritratto in tutte le età fino a oggi. L'azzurro si è lasciato andare a una grossa risata. A portarlo in campo è stato Karen Khachanov, che l’ha visto indossato da un tifoso e lo ha chiesto in prestito, dando così vita a una scena molto divertente. 

Khachanov ha indossato il cappellino pieno di facce di Sinner. E il numero due al mondo ha colto l'occasione per scattargli qualche foto da conservare sul proprio smartphone. Subito dopo lo ha anche indossato, dando così vita a un'immagine diventata subito virale sui social. 

jannik sinner

