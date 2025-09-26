Soldi, Sinner e Alcaraz firmano: un terremoto nel tennis

I premi per i maggiori tornei del circuito Atp, con i quattro Slam in testa, nel 2025 sono cresciuti in maniera esponenziale. Ma ai professionisti della racchetta non basta e la novità è che stavolta a scendere in campo sono anche i top 10 delle due classifiche, maschile e femminile. La protesta dei tennisti contro le istituzioni che governano questo sport va avanti da mesi e ora c'è da registrare una nuova lettera inviata ai Major, firmata anche da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Numero 1 e numero 2 al mondo, i giocatori che si sono spartiti gli slam (due a testa, Roland Garros e Us Open per lo spagnolo, Australian Open e Wimbledon per l'italiano), contendendosi la finale in tre tornei su quattro (a Melbourne l'unica eccezione, quando Sinner se la vide con Zverev) e che promettono di monopolizzare i tornei che contano (e relativi montepremi) anche nei mesi a seguire.

La posta in ballo però non sono i soldi per chi fa strada in tabellone: Jannik e colleghi e colleghe vogliono di più anche in fatto di fondo pensioni e maternità, per esempio, in una disciplina che può regalare grandi introiti, sì, ma per un periodo di tempo limitato (i più fortunati giocano ad altissimo livello al massimo per 15 anni) e a fronte di grandi spese individuali, ricoperte pienamente solo in caso di ingresso nella Top 100. I giocatori, inoltre, ambiscono a creare anche un Consiglio dei Giocatori del Grande Slam. Più soldi, più diritti, più rappresentanza.

