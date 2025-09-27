"Jannik Sinner è passato al supermercato?": come lo beccano in campo

A colazione, Jannik Sinner. Questo il menù che ci offre questo primo sabato d'autunno, oggi 27 settembre. Il campione altoatesino, infatti, è sceso in campo alle 9 del mattino, ora italiana, per sfidare Terence Atmane, il numero 2 al mondo contro il numero 68.

Si tratta dello stesso Atmane che Jannik aveva sfidato e battuto a Cincinnati. Il ragazzo di San Candido, piccola nota statistica, è in una striscia di 22 vittorie consecutive contro giocatori francesi. Si apre così la caccia al terzo quarto di finale consecutivo al China Open, dato che si gioca a Pechino.

Il primo set, Jannik lo porta a casa per 6-4, piazzando subito il break che si sarebbe poi rivelato decisivo. Nel secondo il ragazzo di San Candido Arranca e finisce col perdere 7-5, breakkato proprio nel game decisivo. Grande paura all'inizio del terzo set: una storta alla caviglia, la smorfia. Poi Jannik si rialza e continua la partita. E dilaga.

Ecco, in tutto ciò ovviamente Sinner era clamorosamente di tendenza sui social, su X in particolare, dove era un florilegio di commenti in tempo reale sulla sua partita. E tra i molti, eccone uno che strappa una sonora risata. Un utente posta una breve clip, giusto tre secondi, in cui si vede Sinner che prima di iniziare il match sistema racchette, annessi e connessi. Tra questi ultimi ecco un sacchettone di plastica pieno zeppo di bottigliette. Tanto che l'utente, simpaticamente, commenta: "Anche oggi è passato al supermercato prima di venire a giocare...". Un sospetto più che legittimo.