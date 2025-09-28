Milan-Napoli, rossoneri in 10 stendono il Napoli: ora pensano in grande

Con due gol nel primo tempo di Saelemaekers e Pulisic, il Milan piega il Napoli per 2-1 a San Siro nel posticipo della 5/a giornata di Serie A e aggancia proprio gli azzurri e la Roma di Gasperini al comando della classifica con 12 punti. Quarta vittoria di fila per gli uomini di Allegri, al termine di una partita vibrante e chiusa anche in dieci per l'espulsione di Estupinan nella ripresa. Si interrompe dopo quattro successi, invece, la serie del Napoli di Conte a cui non basta un gol su rigore di De Bruyne per evitare il ko. Azzurri anche sfortunati nel finale per un incrocio dei pali colpito da Neres in pieno recupero. Migliori in campo nel Milan sicuramente Pulisic, protagonista di un grande primo tempo con un gol e un assist, e Maignan per una serie di parate clamorose a salvare il risultato. Ottima la prova anche di un eterno Modric, sempre lucido e mai banale in ogni fase del gioco. Incredibile all'età di 40 anni. Nel Napoli, delude Hojlund di fatto annullato dall'attenta difesa rossonera. Brilla nella ripresa Neres, il più pericoloso dei suoi nelle fasi finali del match.

Nel Milan torna Leão, ma Allegri non lo rischia dal 1' e conferma la coppia Giménez-Pulisic che non è al meglio. Rispetto all'Udinese l'unica novità è il rientro in porta di Maignan al posto di Terracciano. Nel Napoli, Conte deve fare a meno di quasi tutta la difesa titolare viste le assenze di Buongiorno, Olivera, Rrahmani e Spinazzola. Il tecnico schiera Di Lorenzo e Gutiérrez sulle fasce, con Juan Jesus al fianco di Marianucci come centrali di difesa. Per il resto è la solita formazione con De Bruyne, McTominay e Politano in appoggio ad Hojlund. San Siro è di fatto tutto esaurito, con 73.754 spettatori. In tribuna da segnalare un caloroso abbraccio tra Ibrahimovic e Galliani, che dopo aver lasciato il Monza in molti vorrebbero rivedere in rossonero.