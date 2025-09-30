Jannik Sinner, il calvario: "Diarrea e liquidi persi"

Jannik Sinner, dopo la vittoria sofferta contro Alex de Minaur in tre set, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche e ha già proiettato la mente alla finale. Durante il match l’azzurro ha mostrato qualche segnale di fatica, ma ha subito chiarito che non ci sono allarmi particolari: "Ho una notte per recuperare, starò bene. La finale dà adrenalina".

Il tennista altoatesino ha voluto dare merito anche all’avversario, protagonista di una partita combattuta: "Livello molto alto oggi, tanti grandi scambi… — ha aggiunto — nel terzo ho provato ad alzare il livello, ci sono riuscito. Sono molto contento e ho molta fiducia".