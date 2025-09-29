Sinner, Goven choc: "Vuole scendere all'undicesimo posto?"

Ora che Jannik Sinner è approdato alle semifinali dell’ATP 500 di Pechino, può tirare un sospiro di sollievo. Contro Fabian Maroszan, così come con Terence Atmane agli ottavi non è stato affatto semplice. Contro Atmane in particolare l’italiano per due set ha cercato nuove soluzioni e nuove strade per uscire dalla sua comfort zone, come si era ripromesso fin dalla fine del match perso a New York contro Alcaraz. Nel terzo set, complice un infortunio di Atmane, Sinner ha poi dilagato e centrato la qualificazione con un perentorio 6-0. Contro Maroszan, più ostico e insidioso, il 25enne di San Candido è andato più sul sicuro, rischiando però soprattutto nel sesondo parziale.

A muovere qualche critica, con intenzioni benevole sia chiaro, nei confronti dell’ex-numero uno al mondo è l’ex-tennista francese, oggi coach, Georges Goven, che in una intervista a Eurosport ha dimostrato di non approvare questi esperimenti di Sinner: "La verità è che Jannik ha un tennis essenziale ma perfetto, è il numero 2 del mondo ed è stato in vetta al ranking mondiale per tante settimane. Non capisco perché debba provare nuove soluzioni fino ad assomigliare a Bublik, la trovo una scelta abbastanza sorprendente in questa fase della sua carriera. Vuole forse scendere all’11° o 12° posto della classifica? Il suo ragionamento non mi sembra corretto!".

Il tennista azzurro ha lottato due ore e 21 minuti contro Atmane e anche lui ha constatato di dover equilibrare il suo gioco tra colpi consolidati e nuove strategie. Queste le parole di Sinner a fine gara: "Sto cercando di fare cose nuove in campo, e su questo sto spendendo abbastanza forza mentale, però dobbiamo stare attenti a non far troppo. Non dobbiamo stravolgere la mia identità, cambiare tutto quello che sono come giocatore. In questo momento sto provando a fare, diciamo, l'80% del mio tennis abituale e un 20% di novità; secondo me dovrei arrivare al 90-95% di quel che sono io e provare a cambiare un 5% e magari all'inizio fare queste cose diverse nei momenti più tranquilli".