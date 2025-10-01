Mourinho, stoccata a Di Canio in tv: "Sarà contento"

José Mourinho non si smentisce mai. Anche in una serata amara come quella di Stamford Bridge, dove il suo Benfica è caduto 1-0 contro il Chelsea, il tecnico portoghese ha saputo catalizzare l’attenzione con una battuta velenosa che ha subito fatto il giro dei media. Intervistato a caldo, ha sorpreso tutti con un riferimento diretto a Paolo Di Canio, presente negli studi di Sky: "Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”. Una frase che non nasce dal nulla. Tra i due non corre buon sangue da tempo: Di Canio, negli anni da opinionista, non ha mai risparmiato critiche al lavoro dello Special One, soprattutto durante la sua esperienza alla Roma, giudicata spesso “deludente” e con un gioco “non all’altezza delle aspettative”.

Mourinho ha evidentemente tenuto memoria di quelle stoccate, restituendo ora la frecciata in mondovisione. Il modo in cui l’ha fatto, però, è tipicamente “mourinhano”: non un attacco diretto e frontale, ma una battuta carica di ironia, capace di smorzare i toni senza rinunciare alla provocazione. In poche parole, ha riconosciuto la sconfitta sul campo, ma ha anche trasformato quel momento di fragilità in un’occasione per ribadire il suo stile comunicativo unico.