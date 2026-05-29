Sinner, "mai sentito così debole": cos'è successo la notte prima del crollo

Sembra fatta, sul 5-1 del terzo set e con i primi due già portati a casa agilmente sul 6-3 e 6-2 la partita aveva un destino quasi già scritto. E quel quasi ha fatto la differenza. Perché Jannik Sinner è stato avvolto da un malessere fisico inaspettato che lo ha costretto prima a ritirarsi negli spogliatoi con il suo fisioterapista per gestire conati di vomito sempre più forti e poi a rientrare in campo per non mollare il sogno di Parigi fino all’ultima goccia d’energia.

Non è servito, perché in campo non c’era più il numero uno ATP, bensì il suo fantasma. E Cerundolo ha portato a casa prima il 7-5 del terzo parziale, quindi due 6-1 in scioltezza che non hanno dato scampo al campione altoatesino. "Non ricordo l'ultima volta che mi sono sentito così debole", ha spiegato l'altoatesino ai giornalisti, rivelando di aver passato una notte agitata che ha poi condizionato la partita contro l'argentino.