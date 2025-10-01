Il guru Rick Macci: "Né Sinner né Alcaraz, chi vince lo Slam"

Rick Macci, uno dei coach più influenti nella storia del tennis, celebre per aver seguito talenti come Serena e Venus Williams, Maria Sharapova, Jennifer Capriati e Andy Roddick, ha espresso grande fiducia in un nuovo protagonista del circuito Atp.

In un’intervista a Tennis365, l’allenatore statunitense ha indicato Jack Draper come il giocatore più pronto a spezzare il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz negli Slam, sorprendendo nelle dichiarazioni: "Vincerà uno Slam. Non c’è dubbio — ha dichiarato con fermezza — Il prossimo pronto al salto è Draper".

Macci, che da decenni individua i campioni del futuro, è convinto che il britannico abbia già dimostrato il suo potenziale. Semifinalista agli Us Open 2024, battuto solo da Sinner, il britannico secondo il coach incarna il profilo del tennista destinato a imporsi. "Se dovessi dire che qualcuno sta bussando alla porta, non avrei dubbi". Il tecnico ha sottolineato i punti di forza del mancino di Sutton: "Ha la stazza, è mancino, possiede un dritto eccezionale, un servizio potente e ha migliorato molto anche il rovescio".