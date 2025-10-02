Libero logo
Milan-Napoli, Fofana: il gesto sfuggito a tutti prima del rigore

di Lorenzo Pastugliagiovedì 2 ottobre 2025
Una vittoria convincente di una squadra che si sta facendo sempre più notare, dopo una stagione deludente, la scorsa, culminata con l’ottavo posto in classifica. Il Milan di Massimiliano Allegri è partito alla grande e con la vittoria sul Napoli, domenica scorsa, si è preso la vetta della classifica assieme agli Azzurri e alla Roma, passata in casa per 2-0 contro il Verona.

Nel match di San Siro, le telecamere di “Bordocam”, su Dazn, hanno ripreso un momento davvero particolare: lo scavetto al dischetto di rigore di Youssouf Fofana, poco prima che Kevin De Bruyne si accingesse a tirare il calcio di rigore, nella speranza dell’ex Monaco che il belga lo sbagliasse.

De Bruyne, però, è stato perfetto e ha spiazzato Mike Maignan, riaprendo la sfida ma non quanto basta per pareggiare il risultato. Il centrocampista rossonero, con estrema discrezione, è stato pizzicato dalle telecamere di bordocampo in questo gesto, tanto astuto quanto scorretto, pensato per rendere più complicata l’esecuzione dal dischetto e condizionare il tiratore avversario. Ma nonostante tutto, il belga non si è lasciato intimidire e ha calciato con freddezza. L’episodio è stato notato dalla panchina partenopea, in particolare dal secondo portiere Vanja Milinković-Savić, che ha invocato a gran voce l’attenzione dell’arbitro, nel mentre che anche Antonio Conte, che inizialmente non si era accorto, chiedesse all’ex portiere del Torino cosa fosse successo. 

Con l’espulsione di Estupiñán e il gol dell’ex centrocampista del City, la partita ha vissuto un finale scoppiettante, e solo Modric (prima) e Maignan (poi) hanno evitato il 2-2 respingendo, uno a testa, le conclusioni di David Neres dall’esterno destro. Il video, nel frattempo, è diventato virale: nelle immagini si denota una miscela di tensione, polemiche e astuzia che ha acceso il dibattito post-partita.

