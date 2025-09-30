Massimiliano Allegri insultato da Cassano: "Il suo Milan gioca di mer***"

Antonio Cassano è tornato ancora una volta a colpire Massimiliano Allegri, andando contro l’entusiasmo che circonda il Milan dopo la vittoria sul Napoli nel big match di domenica sera del Meazza. Ai microfoni di Viva El Futbol, l’ex attaccante ha ribadito di non avere nulla di personale contro il suo ex allenatore, ma di voler essere credibile nelle sue analisi: "Io non ho mai avuto problemi con Massimiliano Allegri — le parole del barese —. Se la squadra di Allegri fa le partite di m***a o gioca di m***a, che credibilità ho io? Io non vengo pagato da nessuno e non sono il lecchino di nessuno".
Fantantonio ha aggiunto che direbbe in faccia al tecnico ciò che pensa del suo gioco: "Dovessi incrociarlo gli direi: ‘Oh mister, come stai? È tutto a posto? Ma come mai fai giocare le squadre di m***a?’. Lui dirà: ‘Per me conta vincere’. Tanto piacere, però fai c***re lo stesso. Sembri Trapattoni 30 anni fa".
Il bersaglio resta il modo in cui i rossoneri stanno interpretando questo avvio di stagione. Cassano non si lascia trascinare dall’euforia: "Da oltre due settimane in Italia sento parlare di un Milan che è cambiato e che gioca bene. Io ho viste solo due buone partite contro Udinese e Bologna... Io non credo che ci sia stata alcuna evoluzione".
Sul match con il Napoli è netto: "Il Milan non meritava di vincere, i due gol sono arrivati su errori giganteschi della difesa — aggiunge l'ex tra le altre di Bari, Roma, Real Madrid, Milan e Inter — In 60 minuti solo tre ripartenze e due gol". Secondo Cassano, il vero valore del Milan non è ancora emerso: "Ora stanno andando avanti grazie a Modric, che può giocare fino a 55 anni, e a Pulisic, ma la squadra non ha idee di gioco — conclude —. Il Milan farà fatica ad arrivare tra le prime quattro".