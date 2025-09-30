Massimiliano Allegri insultato da Cassano: "Il suo Milan gioca di mer***"

Antonio Cassano è tornato ancora una volta a colpire Massimiliano Allegri, andando contro l’entusiasmo che circonda il Milan dopo la vittoria sul Napoli nel big match di domenica sera del Meazza. Ai microfoni di Viva El Futbol, l’ex attaccante ha ribadito di non avere nulla di personale contro il suo ex allenatore, ma di voler essere credibile nelle sue analisi: "Io non ho mai avuto problemi con Massimiliano Allegri — le parole del barese —. Se la squadra di Allegri fa le partite di m***a o gioca di m***a, che credibilità ho io? Io non vengo pagato da nessuno e non sono il lecchino di nessuno".

Fantantonio ha aggiunto che direbbe in faccia al tecnico ciò che pensa del suo gioco: "Dovessi incrociarlo gli direi: ‘Oh mister, come stai? È tutto a posto? Ma come mai fai giocare le squadre di m***a?’. Lui dirà: ‘Per me conta vincere’. Tanto piacere, però fai c***re lo stesso. Sembri Trapattoni 30 anni fa".